20 توصية لصياغة استراتيجية عامة لأبحاث المياه بالمملكة

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وجاءت أولى الجلسات بعنوان «الترتيبات المؤسسية ذات الأولوية لإنهاء وتنفيذ استراتيجية البحث الوطنية»، فيما حملت جلسة النقاش الثانية عنوان «موضوعات أبحاث المياه ذات الأولوية لمدة 5 سنوات المتاح من معلومات البيانات ونظام المعرفة»، وجاءت جلسة النقاش الثالثة تحت عنوان «الروابط بين الاستراتيجية والبرامج العشرة للاستراتيجية الوطنية للمياه.. اقتراحات للدعم من الحكومة والقطاع الخاص من خلال منح بحثية تنافسية لدعم المشاريع البحثية».وأكد عدد من المتخصصين الحضور أهمية الدراسات التي قدمت، مطالبين بعمل تبويب وتلخيص لها لتقديمها للجامعات والمراكز البحثية بالمملكة لبناء الدراسات الحديثة في مجال المياه عليها، فيما طالب البعض بإيجاد وتوفير دراسات حول مياه الصرف الصحي للاستفادة القصوى منها في عدد من المجالات الزراعية، والتأكيد على أن هناك خطة لإدارة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
أبرز 20 توصية
- تسهيل معالجة التحديات خلال تطبيق برامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتخصيص ميزانية لتمويل الأبحاث ذات العلاقة بالمياه
- صياغة مذكرة تفاهم مع مراكز أبحاث المياه داخل وخارج الجامعات تركز على مواضيع بعينها
- تطوير وبناء القدرات في مجال التخصصات النادرة للمياه
- تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه
- إجراء الأبحاث المتعلقة بنوعية المياه المستهلكة للأغراض الزراعية
- التوجه لزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية
- إجراء الأبحاث اللازمة للتعرف على نوعية النباتات والمحاصيل المقاومة للملوحة
- استخدام المياه المتجددة للأغراض الزراعية بدلا من المياه الأحفورية
- تنفيذ حملات توعية مجتمعية للمحافظة على المياه وترشيد استخدامها
- تأسيس قواعد بيانات مائية وتسهيل حصول الباحثين والمتخصصين عليها
- الاستمرار في إجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية
- توطين التقنية عن طريق إبرام عقود بأبحاث ودراسات وسياسات المياه
- التكامل بين سياسات جميع الأجهزة ذات العلاقة بالمياه
- تشجيع استخدام المياه المجددة
- تحفيز المزارعين والشركات الزراعية للاستخدام الرشيد للمياه ورفع كفاءة الري
- سن القوانين والتشريعات الرامية للاستخدام الأمثل لمياه السدود والخزانات الجوفية
- تقنين وحوكمة الدعم والاستقطاع المالي والأنظمة الخاصة بالدعم المالي للبحث العلمي
- استحداث مظلة تشمل المهتمين بالقطاع يتضمن الباحثين والمستثمرين والقطاع العام والخاص
- عمل مشاريع دراسات بحثية يحتاجها المستثمر التنفيذي في قطاع المياه
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