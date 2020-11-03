20 توصية لصياغة استراتيجية عامة لأبحاث المياه بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرجت ورشة عمل «أولويات الأبحاث في قطاع المياه في المملكة»، التي ينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية في الرياض، بنحو 20 توصية، وذلك من خلال 3 جلسات نقاش، تستهدف صياغة استراتيجية عامة لأبحاث المياه بالمملكة.

وجاءت أولى الجلسات بعنوان «الترتيبات المؤسسية ذات الأولوية لإنهاء وتنفيذ استراتيجية البحث الوطنية»، فيما حملت جلسة النقاش الثانية عنوان «موضوعات أبحاث المياه ذات الأولوية لمدة 5 سنوات المتاح من معلومات البيانات ونظام المعرفة»، وجاءت جلسة النقاش الثالثة تحت عنوان «الروابط بين الاستراتيجية والبرامج العشرة للاستراتيجية الوطنية للمياه.. اقتراحات للدعم من الحكومة والقطاع الخاص من خلال منح بحثية تنافسية لدعم المشاريع البحثية».

وأكد عدد من المتخصصين الحضور أهمية الدراسات التي قدمت، مطالبين بعمل تبويب وتلخيص لها لتقديمها للجامعات والمراكز البحثية بالمملكة لبناء الدراسات الحديثة في مجال المياه عليها، فيما طالب البعض بإيجاد وتوفير دراسات حول مياه الصرف الصحي للاستفادة القصوى منها في عدد من المجالات الزراعية، والتأكيد على أن هناك خطة لإدارة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.

أبرز 20 توصية