‫قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة بالمزادات لـ54.9 ألف قنطار بـ4 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيع 2582 قنطار قطن فى أحدث مزاد بالشرقية والبحيرة.. والترسية على 5 شركات

ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدورى للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة لموسم 2020/2021، والتى تطبق فى محافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة.

وقد تلقى الوزير تقريرًا حول نتائج العمل بالمنظومة منذ مطلع سبتمبر الماضي وحتى مطلع نوفمبر الجاري، حيث بلغ عدد الشركات التي تقدمت بخطابات ضمان للمشاركة في المزادات 12 شركة، وإجمالي أكياس الجوت الفارغة التي تم تسليمها للمزارعين عبر مراكز التجميع لتعبئة الأقطان بها حتى الآن نحو 42953 كيسًا.

وفي أحدث المزادات، تم بيع نحو 2582 قنطار قطن في الشرقية والبحيرة في مزاد تمت ترسيته على 5 شركات، بينما انتهت مراكز التجميع من عملها في الفيوم وبني سويف بعد بيع كافة كميات الأقطان الواردة إليها في مزادات علنية.

وبذلك يصبح إجمالي الكميات المباعة من الأقطان الواردة لمراكز التجميع (50 مركزًا) حتى الآن نحو 54.9 ألف قنطار، منها نحو 36.4 ألف قنطار في محافظتي الفيوم وبني وسويف (وجه قبلي)، ونحو 18.5 ألف قنطار في الشرقية والبحيرة (وجه بحري).