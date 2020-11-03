برنامج الاقتصاد ببساطة يكشف "إزاى تقدر تستفيد من عروض البنوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع عن العروض التى تقدمها البنوك على قروض التى تقدمها البنوك لعملائها، مشيرا إلى أن تلك العروض يتم نشرها على المواقع الالكترونية الرسمية للبنوك .
وأوضح يعقوب أن العروض ببتنوع بين خصومات مقدمة لحاملى كروت الائتمان لبعض المحلات التجارية تتنوع من خصم مباشر بنسب محددة على بعض السلع، بالإضافة إلى عروض الكاش باك، وهى تعنى وتشمل على خصم يتم رده للحساب مرة أخرى .
ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.
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