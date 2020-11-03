الاقتصاد

البلاديوم يرتفع بالتزامن مع انخفاض الدولار وانطلاق الانتخابات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بالتزامن مع انخفاض الدولار وانطلاق الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمستثمرين لفاعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.


وانطلقت اليوم فاعليات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" الساعي لإعادة انتخابه لأربع سنوات أخرى ضد منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي "جو بايدن" والذي كان نائبا للرئيس السابق "باراك أوباما".

Advertisements


من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.05 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.5 نقطة.


ولا تزال أزمة فيروس تواصل آثارها السلبية على الصناعات والاقتصادات العالمية مما يضر بالطلب على السلع والمعادن ومن بينها البلاديوم.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 2293.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2309.7 دولار وأقل سعر عند 2223.9 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البلاديوم يرتفع بالتزامن مع انخفاض الدولار وانطلاق الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا