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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بالتزامن مع انخفاض الدولار وانطلاق الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمستثمرين لفاعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وانطلقت اليوم فاعليات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" الساعي لإعادة انتخابه لأربع سنوات أخرى ضد منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي "جو بايدن" والذي كان نائبا للرئيس السابق "باراك أوباما".
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.05 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.5 نقطة.
ولا تزال أزمة فيروس كورونا تواصل آثارها السلبية على الصناعات والاقتصادات العالمية مما يضر بالطلب على السلع والمعادن ومن بينها البلاديوم.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 2293.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2309.7 دولار وأقل سعر عند 2223.9 دولار.
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