شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع تزامناً مع الانتخابات الرئاسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء تزامنا مع سير الانتخابات الرئاسية وعدم اليقين بشأن الفائز بها.



وتشير استطلاعات الرأي في الأوساط الأمريكية إلى احتمالات فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية بينما صرح الرئيس الحالي "دونالد ترامب" بأنه سيفوز غدا بولاية رئاسية جديدة.

Advertisements



وأدلى أكثر من 100 مليون مواطن أمريكي بأصواتهم بشكل مبكر قبيل انطلاق الانتخابات بشكل رسمي اليوم.



وعلى صعيد أزمة فيروس كورونا، تواصل أعداد الإصابات بالمرض ارتفاعها في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم لا سيما في أوروبا التي اضطرت بعض الدول فيها لإعادة فرض قيود إغلاق لاحتواء الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% (ما يعادل 562 نقطة) إلى 27487 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 176 نقطة) إلى 11136 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.8% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 3369 نقطة.