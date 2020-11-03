شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ايرادات المبيعات ترفع أرباح "أسمنت الجنوبية" 67% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 66.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 150 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 90 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 160 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 96 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 48.95% وزيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 37.92%، بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويلية للربع الحالي بواقع 25.7%.

وارتفعت المبيعات إلى 426 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 286 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 468 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 301 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 318 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 211 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.