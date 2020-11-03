شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إجمالي دخل العمليات يرفع أرباح "سامبا المالية" 2% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمجموعة سامبا المالية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.23 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.22 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي دخل من العمليات بلغ 2.5 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمليات بلغ 2.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل، ودخل المتاجرة، يقابلها جزئيا انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، و أرباح تحويل عملات أجنبية و دخل أتعاب وعمولات.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 29% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع مصاريف رواتب موظفين وما في حكمها، والاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، يقابلها جزئيا انخفاض في المصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.