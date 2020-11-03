شكرا لقرائتكم خبر عن "زجاج" تتسلم قرار توزيع أرباح بقيمة 27.5 مليون ريال من إحدى الشركات الزميلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن صدور قرار شركة زجاج قارديان السعودية الدولية المحدودة "قلفجارد"- إحدى الشركات الزميلة في نشاط الزجاج المصطح- وذلك بتوزيع أرباح نقدية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن حصة شركة زجاج من الأرباح ستكون 27.5 مليون ريال، حيث سيتم استخدام المبلغ في سداد التزامات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 6.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض في الخسائر التشغيلية للعبوات الزجاجية نتيجة ارتفاع المبيعات، بالإضافة إلى زيادة حصة أرباح الشركة من الشركات الشقيقة العاملة في الزجاج المسطح نتيجة لتحسن الأداء المالي.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 16.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 13.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.