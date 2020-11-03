شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي المتحد يصعدد ببورصة البحرين بحلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% رابحاً 10 نقاط ليغلق عند مستوى 1436.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيممة 309.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 43.25% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.36%، كما صعد سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%.

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وكانت شركة إنوفست، قد أعلنت عن ننائجها المالية للربع الثالث لعام 2020، حيث سجلت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 0.42 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 0.71 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 41%، ويعزي هذا الانخفاض في الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي وانخفاض في إيرادات من الاستثمار في العقار، ويقابله انخفاض في المصروفات في هذه الفترة على مستوى المجموعة، وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في أرباح الشركة الأم للسهم الواحد عن نفس الفتر 0.14 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 0.24 سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من العام الماضي، وأما صافي الربح التشغيلي للفترة، فقد انخفض من 0.696 مليون دولار أمريكي إلى 0.329 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 53%.

وأما فيما يتعلق بالأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حققت إنوفست صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 5.21 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 5.01 مليون دولار أمريكي لعام 2019، بنسبة نمو 4%، وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في أرباح الشركة الأم للسهم الواحد لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.75 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 1.68 سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من عام 2019.