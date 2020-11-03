شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 39.67 دولار لبرنت و37.59 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 39.67 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعه بمقدار 70 سنتا أو ما يوازب 1.8 ٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37.59 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 78 سنتا أو ما يعادل 2.1 ٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا بفضل الانتخابات الأمريكية التي تُجرى اليوم في ظل حالة من التعافي في الأسواق المالية اليوم الثلاثاء، لكن المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تكبح تحقيق الخام المزيد من المكاسب وفقا لرويترز.

وقال نائب وزير الطاقة الروسي: نتوقع أن الالتزام باتفاق أوبك+ سجل مستوى مرتفعا في أكتوبر، مؤكد: "لن نعلق على الإجراء المستقبلي لأوبك+ قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في نوفمبر" مضيفا وضع سوق النفط سيعتمد على كيفية رد فعل الدول تجاه جائحة كوفيد-19، متابعا: "روسيا لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمعدل سريع نسبيا في حقول نفطية جديدة".

أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصادر أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديدا محتملا لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021 وقالت إن شركات النفط تحبذ تمديدا للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلا من زيادة حجم التخفيضات.

Advertisements

وكانت قد ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر، مما يشير إلى أن روسيا تجاوزت بقليل حصتها بموجب اتفاق عالمي للإمدادات.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إنتاج النفط منذ مايو لدعم الأسعار وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس. ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات مليوني برميل يوميا في يناير.