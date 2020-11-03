شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسراً 22.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7998.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.83% رابحاً 1184.66 نقطة ليغلق عند مستوى 18530.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 291.3 مليون سهم بقيمة 7.3 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.05%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.78%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.30%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.51%.

وقفز 52 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 9.97%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 135 سهماً على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.49%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 5.55%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 481.4 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 548.9 مليار ريال مقابل 822.14 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 33.24%، وسحلت الشركة صافي ربح بلغ 131.31 مليار ريال مقابل 255.71 مليار ريال بنسبة انخفاض 48.648%.

وفي سياق آخر أعلن البنك الأهلي، عن الموافقة على طلب فيصل بن عمر السقاف - الرئيس التنفيذي بإحالته إلى التقاعد، على أن يكون أخر يوم عمل له الخميس 31 ديسمبر المقبل، كما قرر مجلس الإدارة تكليف طلال بن أحمد الخريجي كرئيس تنفيذي مكلف ابتداء من 1 يناير عام 2021.