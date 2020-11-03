الاقتصاد

تونس تشترى قمحا وعلف شعير فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن ديوان الحبوب التونسي اتفق على شراء حوالي 50 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية أُغلقت اليوم الثلاثاء.

وقالوا إن الصفقة، التي تورد من مناشئ خيارية، لم تتأكد بشكل نهائي.

ويُعتقد أن القمح جرى شراؤه على شحنتين زنة الواحدة 25 ألف طن، من شركة جلينكور بسعر 274.38 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

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كما قال متعاملون إنه جرى شراء الشعير على شحنتين زنة الواحدة 25 ألف طن، إحداهما من شركة كارجيل بسعر 234.18 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن والثانية من جلينكور عند 234.21 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وقال المتعاملون إن المناقصة تطلب توريد القمح والشعير في ديسمبر ويعتمد تاريخ التوريد الدقيق على المنشأ.

 

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