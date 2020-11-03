شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.95% رابحاً 104.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5468.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.36% رابحاً 139.13 نقطة ليغلق عند مستوى 6042.26 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% رابحاً 33.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4331.34 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.18% رابحاً 51.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4392.45 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 250.8 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.61%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.60%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.25%.
وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.64%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 8.70%، ثم سهم شركة هيومن سوفت القابضة بنسبة 7.35%، فيما تصدر سهم شركة جياد القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.43% يليه سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.30%، ثم سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 4.96%.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات بورصة الكويت خضراء للجلسة الثانية على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.