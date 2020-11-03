شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر: نسعى لإنشاء 47 مركز تحكم.. والربط الكهربائى مع قبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم (على خمس مراحل) فى الشبكات، تغطى أنحاء الجمهورية خلال الأعوام العشرة المقبلة حيث وتمتلك مصر 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حاليًا، مشيرا إلى أن مصر لديها إستراتيجية خاصة بالربط الكهرباء مع دول الجوار وعدد من دول العالم، مثل مشروعات ربط مع السودان والمملكة العربية السعودية والاردن مع السعى للربط مع قبرص ومنها الى اليونان .

وأشار الوزير، خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية حول الطاقة الكهربائية فى مصر بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة أن تنفيذ هذا المشروعات يعتمد علي سرعة التعاون بين الأطراف الثلاثة، مشيرا إلي أن هناك ربط كهربائي بالفعل بين والأردن وهناك دارسات لرفع قدرات هذا الخط، موضحا أن خط الربط الكهربائي مع الأردن يستطيع أن يتحمل من 450 إلى500 ميجاوات في الوقت الحالي، ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً والذي سيتم من خلال ربط مصر بالعراق .

وأشار أنه جارى تقييم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجاوات، والذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل مهم للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

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وفيما يتعلق بالسودان أوضح أن الوزارة انتهت من إنشاء خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 70 ميجاوات كمرحلة أولى والذى من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر وإثيوبيا ومنها لجميع دول القارة السمراء.