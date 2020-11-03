التخطيط: نسبة الشباب في أفريقيا تتجاوز 65% مما يمنح القارة ميزة ديموغرافية كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد: توافر الموارد الطبيعية والبشرية بالقارة الأفريقية يقتضي تضافر جهود دول القارة وتكاملها لتعظيم الاستفادة منها

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائمًا وابدًا بإنتمائها الأفريقي، وتنشغل بقضايا القارة وتحرص دائمًا على التعاون والتنسيق مع اشقاءها من الدول الأفريقية.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد اليوم التى ألقتها عبر الفيديو كونفرنس خلال حفل التخرج الثامن لرابطة شباب الصفوة الأفريقية بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية وشباب الخريجين من الطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية.

أضافت السعيد أن مكتبة الإسكندرية لطالما سعت لتعزيز رسالتها في أن تصبح مركزًا للتميز في إنتاج المعرفة ونشرها باعتبارها مؤسسة فاعلة تهدف إلى تعزيز التواصل المثمر بين الشعوب والحضارات، مشيرة إلى أن استمرار تنظيم هذا البرنامج دليلاً على التزام المكتبة بتمكين الشباب الأفريقي وتوسيع نطاق معارفهم ومهاراتهم ،لإعدادهم ليصبحوا قادة الغد لدول القارة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن احتفال هذا العام يأتي في وقت يشهد فيه العالم ظروفًا في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدة أنه بالرغم من التحديات التى تفرضها الأزمة؛ إلا أنها تخلق في الوقت ذاته العديد من الفرص التي ينبغي اغتنامها وتعظيم الاستفادة منها.

وأكدت السعيد خلال كلمتها أهمية إظهار مهارات القيادة التي ترتكز في الأساس على الأخذ بزمام المبادرة والبحث عن الفرص واغتنامها خاصًة في الأوقات الصعبة، فيجب أن نعي أن القيادة هي اختيار من قبل أشخاص يبادرون ولا يترددون في مواجهة المخاطر، ويمثلون بذلك القدوة التي يحتذي بها الأخرون؛ إذ لا يوجد وقت أفضل من الآن لإظهار القدرات القيادية.

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ولفتت هالة السعيد إلى الاحتفال "بيوم الشباب الأفريقي" الذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب كفاعل رئيسي في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والذي يأتي متسقًا مع ما تحرص عليه الدولة المصرية في سعيها لتعظيم الاستفادة من الشباب وتعزيز آليات التواصل بينهم، مشيرة إلى استضافة مصر مؤتمر الشباب العربي الافريقي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 1500 شاب وشابة، وإعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، كما تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي على القيادة، كما أطلقت مصر برنامج القيادات النسائية الأفريقية (AWLP)وفيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أطلق معهد التخطيط القومي برنامج ماجستير حول الالتزام بمبادئ الاستدامة في صياغة الخطة الاستثمارية السنوية.

وقالت السعيد إن البلدان الأفريقية تتمتع بإمكانيات اقتصادية وبشرية كبيرة، فتتمتع قارتنا بموقع جغرافي متميز وبالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية، مشيرة إلى أن نسبة الشباب في دول أفريقيا تتجاوز65%، مما يمنح القارة ميزة ديموغرافية كبيرة، فوجود كل هذه الموارد يقتضي تضافر جهود دول القارة وتكاملها لتعظيم الاستفادة منها ووضعها على طريق التنمية المستدامة، وهو ما تحرص عليه مصر وتسعى لتحقيقه بالتعاون مع اشقاءها من الدول الأفريقية من خلال كافة الآليات المتاحة، وذلك استكمالا للتقدم المحرز خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أفريقيا سباقة في الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، وكان هذا واضحًا عندما وضعت دول القارة في عام 2013 الأساس لأجندة أفريقيا 2063، وتم اعتمادها من قبل الاتحاد الأفريقي كااستراتيجية طويلة الأجل تدفع بتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة للقارة بأكملها خلال الخمسين عامًا القادمة.

كما أشارت هالة السعيد إلى أنه في إطار الأهمية التي توليها مصر لنشر ثقافة الاستدامة بين الشباب، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا مبادرة "سفراء التنمية المستدامة" التي تستهدف بشكل أساسي طلاب الجامعات والكشافة سعيًا لتوسيع معرفتهم فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وتحفيزهم على تنفيذ مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات، موضحة أن المبادرة تتضمن برنامج تدريبي شامل وتفاعلي يقدم مفاهيم الاستدامة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى، فضلاً عن تحديد آليات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى السعي لتوسيع هذه المبادرة لتشمل الشباب الأفريقي.

وفي ختام كلمتها أوضحت السعيد أن كل هذه الجهود تأتي تأكيدًا لإيمان مصر بالدور المحوري للشباب على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة أن مستقبل القارة يعتمد على شبابها وما يتمتعون به من إمكانيات وقدرات.