شكرا لقرائتكم خبر عن تومسون رويترز تعلن ارتفاع الإيرادات الفصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تومسون رويترز اليوم الثلاثاء ارتفاع إيرادات الربع الثالث ورفعت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة لعام 2020 بأكمله.

وقالت الشركة المزودة للأخبار والمعلومات، التي تملك وكالة رويترز، إن الإيرادات الفصلية زادت اثنين بالمئة إلى 1.44 مليار دولار وإن الربح التشغيلي ارتفع 21 بالمئة إلى 318 مليون دولار.

وقال ستيف هاسكر الرئيس التنفيذي لتومسون رويترز في بيان "يسعدني إعلان أن أسواقنا وأنشطتنا تواصل إثبات متانتها في مواجهة بيئة كلية أشمل زاخرة بالتحديات".

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ووفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، بلغت الأرباح المعدلة 39 سنتا للسهم وهو ما يفوق 38 سنتا في توقعات محللين. وبلغت الإيرادات الفصلية للشركة 1.44 مليار دولار وهو ما يفوق على نحو طفيف توقعات وول ستريت.

وحققت وحدتا الأنشطة القانونية وخدمات الشركات مبيعات فصلية وأرباحا معدلة أعلى.

وانخفضت الإيرادات الذاتية في وكالة رويترز للأنباء اثنين بالمئة مما يعكس تراجع نشاط الوكالة والتأثير المستمر لأزمة جائحة كورونا على أنشطتها المتعلقة بالمناسبات.

وقال هاسكر "أنا واثق أننا سنواصل التعامل بفعالية مع هذه البيئة الصعبة والبناء على هذا الأداء في 2021".