شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تتراجع بنسبة 1.18% بجلسة الثلاثاء.. ودبي للاستثمار تحقق 213 مليون درهم أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.18% خاسراً 25.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2139.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 224.7 مليون سهم محققة ما قيمته 184.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2892 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.47%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 3.79%، 1.17%، على التوالي.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 6%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.43%، فيما تراجع 20 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.64%، ثم سهم الشركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 45.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.95%.

وفي سياق متصل أعلنت دبي للاستثمار، عن تحقيق أرباح صافية قدرها 213 مليون درهم للربع الثالث من العام الجاري 2020 بزيادة قدرها 102%، مقارنة مع 105 ملايين درهم في الفترة المماثلة من عام 2019، وسجلت الشركة ربحاً صافياً للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 بقيمة 418 مليون درهم، مقارنة مع 458 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، أما إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر، بلغت 1.9 مليار درهم في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 21.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2020، مقارنة مع 20.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وفي السياق ذاته أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن تسجيل نمواً في صافي الأرباح بنسبة 550% على أساس ربع سنوي، حيث أعلنت عن صافي ربح قدرها 20.4 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ3.7 مليون درهم إماراتي لذات الفترة من عام 2019، كما أعلنت المجموعة عن خسائر استثمارية غير محققة بقيمة 33.7 مليون درهم إمراتي، والتي تعافت بمقدار 11.5 مليون درهم إماراتي عن الربع الماضي، نتيجة لذلك سجلت المجموعة صافي خسارة لفترة التسعة أشهر بقيمة 26.6 مليون درهم، مقارنة بـ3.9 مليار درهم لذات الفترة من العام الماضي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن سداد كامل السندات المصدرة من قبل شركة إي دي اف جي اف سي ليميتيد في نوفمبر 2017 بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ويأتي سداد السندات في أعقاب النجاح الذي حققته "شعاع كابيتال" مؤخراً باستكمال سندات جديدة مدتها 3 أعوام بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، في أول إصدار لسندات عالية الربحية تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية كوفيد 19، وتم إدارج السندات الجديدة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

كما أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن استقالة أحمد عبد الحميد الأحمدي، من عضوية مجلس إدارة الشركة.