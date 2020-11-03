شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك يدعو لتعاون أوثق مع أوبك بشأن الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك خلال مؤتمر بين مسؤولين روس وفي منظمة أوبك عبر الإنترنت إنه من المهم تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي.

وتابع أن التعاون بين أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز يمكن تعزيزه بشكل خاص. Advertisements

وكانت قد أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصادر أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديدا محتملا لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021.