الاقتصاد

نوفاك يدعو لتعاون أوثق مع أوبك بشأن الغاز الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك خلال مؤتمر بين مسؤولين روس وفي منظمة أوبك عبر الإنترنت إنه من المهم تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي.

وتابع أن التعاون بين أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز يمكن تعزيزه بشكل خاص.

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وكانت قد أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصادر أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديدا محتملا لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021.

وقالت إنترفاكس نقلا عن أحد المصادر إن شركات النفط تحبذ تمديدا للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلا من زيادة حجم التخفيضات.

 

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