شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأول مرة خلال جلسات شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 603.268 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10512 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 1940 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12330 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4035 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2671 نقطة.