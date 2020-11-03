شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية ترسى عطاء للغاز الطبيعى المسال على أرامكو للتجارة فى شنغهاى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بورصة شنغهاي للنفط والغاز الطبيعي إن المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري أرست مناقصة لشراء الغاز الطبيعي المسال من ذراع التجارة لشركة النفط العملاقة أرامكو في سنغافورة من خلال السوق.
وقالت البورصة في بيان إنها نفذت العطاء في الثاني من نوفمبر وإن المؤسسة ستشتري الشحنة التي سوف تُسلم في مارس 2021 من أرامكو للتجارة في سنغافورة وحجمها 65 ألف طن.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت سوق شنغهاي التي دشنت منصة تجارة الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة، أن المؤسسة وسينوبك أطلقتا أول عطاءات.
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