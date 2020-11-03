شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن ذروة 5 أسابيع بعد انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بعد انطلاق انتخابات الرئاسة رسميا فى الولايات المتحدة ، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة ، فى ظل تزايد فرص فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" على المرشح الجهوري "دونالد ترامب" على حسب أخر استطلاعات الرأي الوطنية فى البلاد.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.55 % إلى مستوى 93.53 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.05 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 94.28 نقطة ، بفعل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين الأمريكيين فى 11 ولاية ،للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية ، على حسب التوقيت المحلي هناك ، وسوف تستمر عملية فتح المراكز تباعا فى معظم الولايات.

وتشهد الولايات المتحدة سباقا رئاسيا مشتعلا بين الرئيس الجهوري دونالد ترامب الذي يسعي للفوز بولاية ثانية ،وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق "باراك أوباما " لمدة ثماني سنوات.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد ، يتقدم جو بايدن بنسبة 52% فى الاقتراع الوطني على دونالد ترامب الذي حصل على نسبة 42%.

تسعر أسواق المال العالمية حاليا فرص أكبر لفوز جو بايدن، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية ،وهو ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويعزز العملات الأخرى على حساب الدولار الأمريكي.