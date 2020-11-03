شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي والأنظار على انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ،بفضل إقبال المستثمرين على المخاطرة ، مع بداية التصويت رسميا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ، مع تسعير الأسواق فرص أكبر لفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترامب ، وهو ما سوف يصب فى صالح إقرار تحفيز مالي ضخم للاقتصاد الأمريكي ،وفى صالح نهج أكثر حرية لحركة التجارة العالمية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.4% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ،وبدعم بيانات تصنيع قوية فى أوروبا والصين والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والمواد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 2.5% ، بفضل صعود معظم أسعار المعادن والسلع فى السوق العالمي.

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انطلقت رسميا يوم الثلاثاء انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة ، حيث فتحت مدينتان صغيرتان فى ولاية " نيوهامشير" أبواب مراكز الاقتراع فى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد ، يتقدم المرشح الديمقراطي "جو بايدن" فى الاقتراع الوطني على المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" ، حصل نائب الرئيس السابق على 52% من تأييد الناخبين المسجلين مقابل 42% للرئيس الحالي.

تسعر أسواق المال العالمية حاليا فرص أكبر لفوز جو بايدن ، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 قرابة 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 قرابة 1.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس قرابة 1.6% ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.6%.