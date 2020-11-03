شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بدعم تراجع الدولار قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبل انطلاق التصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ، لحسم السباق المشتعل بين الرئيس الحالي "دونالد ترامب" والمرشح الديمقراطي "جو بايدن".

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.3% إلى 1,900.74$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,895.60$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,887.04$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,859.97$ للأونصة ،بالتزامن مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن قبل الانتخابات الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.4% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 94.28 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي حاليا ، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي الوطنية الأخيرة فى الولايات المتحدة ، تقدم جو بايدن على دونالد ترامب فى سباق الرئاسة الأمريكية ،وهو ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

حيث من المتوقع أن يعمل بايدن سريعا فى حالة فوزه بالانتخابات على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، ومن المتوقع أيضا إن بايدن يتخذ نهجا أكثر حرية فى التجارية العالمية ،بما يعني انحسار التوترات مع الصين وإنهاء الخلافات بين أكبر اقتصادين فى العالم والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي.

انطلقت رسميا يوم الثلاثاء انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة ، حيث فتحت مدينتان صغيرتان فى ولاية " نيوهامشير" أبواب مراكز الاقتراع فى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.75 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,255.92 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.