شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتخلص من ضغطه السلبي - تحليل – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليعيد تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.25% بما يعادل 8.66 نقطة ليستقر على سعر 173.61 دولار.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى المقاومة الفرعي 171.55، ليستهدف المقاومة المحورية 182.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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