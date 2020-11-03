هيوليت باكرد يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 03-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.51% ليزيد السهم نحو 45 سنت ويستقر في نهاية التداولات على سعر 18.41 دولار، وذلك في ظل تأثره بكسره خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، كما يتأثر بالضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 18.20، ليستهدف مستوى الدعم 16.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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