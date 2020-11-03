شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.12% بما يعادل 1.25 نقطة ليستقر على سعر 112.91 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى البعيد، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 115.30، ليستهدف مستوى الدعم 104.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه