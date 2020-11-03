جونسون آند جونسون يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 03-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 136.93، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.15% بما يعادل 1.58 نقطة ليستقر على سعر 138.69 دولار، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 138.69، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 130.85.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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