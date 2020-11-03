جي بي مورجان يجد دعماً إيجابياً – تحليل – 03-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.25% بما يعادل 2.21 نقطة ليستقر على سعر 100.25 دولار، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 96.68، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 105.63 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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