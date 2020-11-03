شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الإمارات دبى يعلن آخر تطورات الاستحواذ على بنك بلوم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الإمارات دبي الوطني، إنه لا تزال العناية الواجبة جارية بشأن التفاوض مع بنك لبنان والمهجر بشأن إمكانية الاستحواذ على حصة المساهمة الحالية في بنك لبنان والمهجر مصر، مضيفاً أنه ليس هناك ما يؤكد على احتمال استكمال وإنجاز أي معاملة.

وأضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، أنه يقوم بشكل متسمر بتقييم الفرص المحتملة، والتي تكون متاحة في مختلف الأسواق، ولن يتم إصدار إعلان آخر إلا إذا كان هناك تطورات جوهرية.