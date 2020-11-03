تعرف على قائمة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 3-11-2020 استقرارا فى أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة والتى جاءت كالتالى:- البورى" 1 " 40 – 48 جنيها . البورى "2" 32-38 جنيها . البلطى المزارع "1" 21-25 جنيها. البلطى المزارع "2" 17-20 جنيها. البلطي الأسوانى 17-37 جنيها. الفيليه البلطى 30 – 100 جنيها. البياض الأملس البلدى 70-75 جنيها. والبياض الأملس "خليجى " 20 – 30 جنيها . القشر بياض بين 70-75 جنيها. السردين 27 – 33 جنيها. القراميط الشيلان 10 – 20 جنيها. Advertisements المرجان 32 – 38 جنيها. المرجان المجمد 19 – 25 جنيها. الدنيس 100 جنيه. المكرونة السويسى 60 – 75 جنيهًا. المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها. البربون 29 - 50 جنيها للكيلو. الوقار 40 – 70 جنيها. القاروص 40 – 80 جنيها. الكاليمارى والسبيط 110-170جنيها. الكابوريا 30 – 120 جنيها . الجمبرى بجميع أحجامه 90- 460 جنيها.

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