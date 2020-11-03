شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 12.7% فى الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 12.7 بالمئة بحلول سبتمبر. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المغرب بين ستة وسبعة بالمئة العام الجاري مع تضرره من الجفاف وجائحة كورونا. ويرتبط دخل المزراعين بمنسوب الأمطار شديد التقلب في الدولة شبه القاحلة الواقعة في شمال أفريقيا مايدفع المزيد من الأفراد للبحث عن العمل في المناطق الحضرية. ذكرت المندوبية أن المناطق الريفية فقدن 344 ألف وظيفة بينما فقدت المدن 237 ألفا.

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