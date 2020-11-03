شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنطقة الصناعية بورسعيد: استثمارات بـ14 مليار جنيه فى 301 مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء علاء المالكى، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، أن المحافظة تشهد طفرة صناعية كبيرة حيث بلغ عدد المصانع جنوبًا إلى 301 مصنع بها 22661 عاملا وعاملة، بنشاطات مختلفة ما بين ملابس جاهزة، صناعات كهربائية، صناعات كيماوية، صناعات غذائية، وغيرها.

وأكد "المالكي"، أن إجمالى القيمة الاستثمارية لهذه المصانع بلغ أكثر من 14 مليار جنيه، مضيفًا أنه يتم الآن إنشاء 89 مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، جاء ذلك خلال مؤتمرًا موسعًا يعقده اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.

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يحضر المؤتمر، رجال أعمال بورسعيد والشركات الصناعية، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث فرص التصدير إلى أفريقيا، فى إطار بروتوكول التعاون بين غرفة ملاحة بورسعيد ولجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.

ومن جانبه أكد عادل اللمعى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، أن اللقاء يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوجه نحو أفريقيا، ودعم فرص توجه رجال الأعمال للتبادل التجارى مع دول افريقيا، وتعظيم الصادرات، وتوظيف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول الكوميسا، فى تشجيع المستثمرين المصريين للتصدير لأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للعمل والتصنيع وخلق فرص عمل مباشرة، وتحقيق مزيد من صناعات القيمة المضافة، ودعم منظومة سلاسل الإمداد اللوجستية.

وأوضح "اللمعي"، أن غرفة الملاحة تضم فى عضويتها أصحاب شركات الملاحة ووكلاء أشهر الخطوط الملاحية العالمية الناقلة البضائع العامة من وإلى موانئ العالم، وتعد شريكًا رئيسيًا فى عمليات تداول السلع والنقل والشحن والتفريغ وكل العمليات المؤداة فى الموانئ.