شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنك التجارى وإعمار وسوديك تصعد بالمؤشر الرئيسى للبورصة فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، إعمار مصر للتنمية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، السويدي إليكتريك، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط عمليات بيعية محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10465 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12296 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4004 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2655 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 1138 نقطة.

وفي سياق متصل وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، المنعقدة أمس الاثنين، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2020/2019، وإحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء من ملاحظات على قائمة المركز المالي في 30 يونيو عام 2020 وقائمة الدخل عن العام المالي 2020/2019 ورد الشركة عليها، كما تم اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2020 وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي خسارة قدرها 982.8 مليون جنيه، وصرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في 1 يوليو عام 2020 وبنسبة 100%.

وأوصت الجمعية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بضرورة سرعة اتخاذ الشركة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل بعض الأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الموجودة عليها، والتأكيد على سرعة تصريف المخزون الراكد بأنواعه طبقاً لما هو وارد تفصيلاً بتقرير مراقب الحسابات، كما يتعين على الشركة دراسة كافة الأرصدة المدينة والدائنة والأرصدة المتوقفة للعملاء والموردين وإجراء المطابقات اللازمة والعمل على سرعة تحصيلها لتوفير السيولة المالية للشركة لتمويل رأس المال العامل، كما يتعين على الشركة تدعيم نظم الرقابة الداخلية على كافة أوجه النشاط، مع إحكام الرقابة على الدورة المستندية لنظام التكاليف والالتزام بها في ضوء المسئوليات الوظيفية.

Advertisements

فيما قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، استمرارية الشركة للمزيد من الدراسة، والعرض على الجمعية العامة القادمة، رغم تدني كافة المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي مما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة، والتي بلغت 8.2 مليار جنيه مع عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الشركة في إيجاد حلول عملية تساعدها على إقالتها من عثرتها.

في سياق منفصل أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، عن قائمة الدخل عن العام المالي المتهي في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة إجمالي مبيعات 22.7 مليون جينه مقابل 29.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 23.92%، وحققت الشركة صافي خسائر 13.6 مليون جنيه مقابل 5.7 مليون جنيه بنسبة زيادة في الخسائر بنسبة 137.16%.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا، المصرية للمنتجعات السياحية، 10 آلاف سهم، 60.3 ألف سهم، 487.1 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الألومنيوم العربية، رواد السياحة-رواد، 368.9 ألف سهم، 296 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئسيس بالمجموعة المصرية العقارية 158.6 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي الشركة العامة للصوامع والتخزين 1000 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير 2000 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 14 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، المجموعة المصرية العقارية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العالمية للاستثمار والتنمية، مستشفى النزهة الدولي، بنك قناة السويس، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية.