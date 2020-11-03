شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات يعلن نشر اختبارات جودة خدمات المحمول كل ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الاستعدادات الخاصة بمضاعفة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية منذ مطلع أكتوبر الماضي، من حيث عينات القياس وعدد الطرق لتشمل طرق ومدن وأحياء جديدة وفرعية على مستوى الجمهورية، على أن يستمر القياس شهريًا مع نشر تقرير الجودة بصفة ربع سنوية مُجمعًا لقياسات تلك الفترة للوقوف على نسب التغير بشكل واضح، وذلك في إطار الخطة الشاملة للجهاز لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات والوقوف على درجة رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة من المشغلين في السوق المصري.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر تقريرًا عن حصاد قياس مؤشرات جودة خدمات الاتصالات خلال عام (الفترة من أغسطس 2019 إلى أغسطس 2020)، لإظهار التغير في تلك المؤشرات (الصوت ونقل البيانات)، وذلك من خلال نتائج القياسات التي تمت أثناء هذه الفترة لمشغلي خدمات المحمول في السوق المصري.

ويتم إجراء اختبارات قياس جودة الخدمات لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) شهريًا بمعدل 25 ألف كيلومتر، ليكون إجمالي مسافات القياس 300 ألف كيلومتر سنويًا من المناطق التي تُقدم فيها خدمات الاتصالات، وذلك باستخدام سيارات مجهزة بأحدث معدات القياس بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، والتي أثمرت عن 12 تقرير شهري سابق بجانب هذا التقرير السنوي والذي يشمل قياسات شهر أغسطس 2020.

ووفقا لآخر تقرير أصدره الجهاز بوقت سابق، فقد تحسنت المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت ونقل البيانات بشكل عام بنسبة 47%، حيث بلغت 43 منطقة في أغسطس 2020 مقارنة بعدد 81 منطقة في أغسطس 2019.

أولاً: جودة الخدمات الصوتية (والتي يتم قياسها عن طريق الثلاث مؤشرات التالية):

مؤشر عدم بدء المكالمة:

تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر، وجاءت نسب التحسن كالآتي: شركة فودافون 58%، شركة اورانج 55%، شركة اتصالات 68%، شركة وي 21%، وذلك في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.

مؤشر جودة صوت المكالمة:

تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر، وجاءت نسب التحسن كالآتي: شركة اتصالات 98%، شركة وي 96%، شركة اورانج 93%، شركة فودافون 57%، وذلك في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر لشركتي اتصالات و وي، مقارنة بارتفاع عدد المناطق المتأثرة لشركتي فودافون واورانج، في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.

ثانياً: جودة خدمات نقل البيانات: (والتي يتم قياسها عن طريق المؤشرات التالية):-

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مؤشر متوسط سرعة التحميل:

فودافون: لم يلاحظ تغير كبير في مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة فودافون، حيث سجل 10 ميجا بت/ث في أغسطس 2020 مقارنة بـ 10.4 ميجا بت/ث في أغسطس 2019.

اورانج: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة اورانج بنسبة 28%، حيث ارتفع من 18 ميجا بت/ث في أغسطس 2019 إلى 23 ميجا بت/ث في أغسطس 2020.

اتصالات: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة اتصالات بنسبة 47%، حيث ارتفع من 14 ميجا بت/ث في أغسطس 2019 إلى 21 ميجا بت/ث في أغسطس 2020.

وي: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة وى بنسبة 12%، حيث ارتفع من 12 ميجا بت/ث في أغسطس 2019 إلى 14 ميجا بت/ث في أغسطس 2020.

مؤشر متوسط سرعة التنزيل:

فودافون: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون بنسبة 30% حيث ارتفع من 17 ميجا بت/ث في أغسطس 2019 إلى 22 ميجا بت/ث في أغسطس 2020.

كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في القاهرة 30%، الجيزة 61%، الدلتا 42%، القنال 8%، والصعيد 47%، فيما عدا الإسكندرية فقد انخفض متوسط سرعة التنزيل 10%.

اورانج: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورانج بنسبة 46% حيث ارتفع من 22 ميجا بت/ث في أغسطس 2019 إلى 32 ميجا بت/ث في أغسطس 2020.

كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورانج في القاهرة 49%، الجيزة 33%، الإسكندرية 75%، الدلتا 45%، القنال 71%، والصعيد 62%.

اتصالات: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات بنسبة 53% حيث ارتفع من 18 ميجا بت/ث في أغسطس 2019 إلى 27 ميجا بت/ث في أغسطس 2020.

كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في القاهرة 74%، الجيزة 41%، الإسكندرية 36%، الدلتا 78%، القنال 59%، والصعيد 51%.

وي: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وى بنسبة 19% حيث ارتفع من 24 ميجا بت/ث في أغسطس 2019 إلى 28 ميجا بت/ث في أغسطس 2020.

كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وى في القاهرة 12%، الجيزة 32%، الإسكندرية 1%، الدلتا 14%، القنال 43%، والصعيد 8%.