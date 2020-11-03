تنمية المشروعات: 140 مليون جنيه لتمويل مشاريع تطوير الخدمات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أنه تم تخصيص 140 مليون جنيه من الجهاز لتشغيل الشباب في مشروعات تطوير الخدمات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وذلك في إطار تنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى 11 محافظة (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر).
وأضافت خلال توقع عقود مع الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحه 27 مليون يورو لتمويل تنفيذ مشروعات الخدمة العامة وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلي أن التمويلات موجهة لمجالات التدريب بغرض التشغيل ومشروعات محو الأمية وفي مجال الصحة وغيرها.
وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوقيع وقع سابقة بإجمالى تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية فى محافظات الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ وذلك ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التى ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يحرص على المساهمة في الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة بهدف تحقيق التكامل بين أنشطة الجانبين.
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