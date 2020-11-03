شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 6 أشهر استنادا على فرص فوز "جو بايدن " بالرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ستة أشهر ، استنادا على تسعير الأسواق فرص فوز أكبر للمرشح الديمقراطي "جو بايدن" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب الرئيس الحالي "دونالد ترامب" ، ويدعم الأسعار أيضا احتمالات قيام تحالف "أوبك بلس" بتأجيل زيادة الإنتاج مطلع العام المقبل لدعم السوق فى مواجهة أضرار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.3% إلى مستوي 38.24$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.02$، وسجل أدنى مستوي عند 36.60$ ،وصعد خام بنسبة 2.8% إلى مستوي 40.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.24$ ، وسجل أدنى مستوي عند 38.68$.

عند تسوية الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.8% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى نحو ستة أشهر عند 33.67$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.7% ، بعدما سجلت مستوي 35.76$ للبرميل الأدنى منذ 29 أيار/مايو الماضي.

فى الولايات المتحدة فتحت بعض المدن الصغيرة فى ولاية نيوهامشير أبواب مراكز الاقتراع فى منتصف الليل بالتوقيت المحلي ، ليبدأ التصويت رسميا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المشتعلة ،والتي يتصدرها المرشح الديمقراطي "جو بايدن" على حسب أخر استطلاعات الرأي الوطنية الكبرى فى البلاد.

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تسعر أسواق المال العالمية حاليا فرص أكبر لفوز جو بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترامب ، وهو إن حدث بالفعل سوف يساعد كثيرا على إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وفى حالة فوز بايدن أيضا ،سوف تتخذ الولايات المتحدة نهجا أكثر حرية فى التجارية العالمية ، بما يعني انحسار الصراع التجاري مع الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يصب فى صالح الاقتصاد العالمي.

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 فى أوروبا والولايات المتحدة ،وتوالي إعلان الحكومات العالمية فرض حالة الإغلاق لوقف الانتشار السريع للموجة الثانية للفيروس التاجي ،المتوقع تدمير أي بوادر لتعاف مستويات الطلب على الوقود قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

ولذلك يفكر تحالف "أوبك بلس" بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا جديا فى تأجيل زيادة الإنتاج المقررة مع مطلع كانون الثاني/يناير القادم.

وينفذ التحالف العالمي حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.