شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 0.7135، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6964 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6960 والمقاومة 0.7150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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