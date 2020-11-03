شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية إضافية ليخترق مستوى 39.25 ويقترب من اختبار المقاومة الأهم 40.23، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف المسار الهابط الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 36.36، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك تدعم الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط