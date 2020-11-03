شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط اندفاعه الصاعد ليخترق مستوى 37.55 ويتجه نحو تحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يستهدف مستويات 39.80 ثم 41.45 كمحطات إيجابية تالية.
وبالتالي، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 37.55 أو كسر الدعم 36.10 ومن ثم تحديد الأهداف التالية بشكل أدق، مع التذكير بأن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 32.30 وتمتد إلى 29.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 38.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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