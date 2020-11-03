شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الصاعد الطفيف ويحاول تخطي مستوى 24.00، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة لتأكيد اختراق المستوى المذكور لتأكيد التوجه نحو 25.06 كهدف إيجابي أول.

لذلك، سيبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 24.00 أو كسر الدعم 23.60 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي