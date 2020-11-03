الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 03-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الصاعد الطفيف ويحاول تخطي مستوى 24.00، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة لتأكيد اختراق المستوى المذكور لتأكيد التوجه نحو 25.06 كهدف إيجابي أول.

 

لذلك، سيبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 24.00 أو كسر الدعم 23.60 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 25.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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