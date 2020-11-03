شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب عند مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1860.90 كمحطة رئيسية أولى، مع الانتباه إلى أن اختراق 1901.80 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1905.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط