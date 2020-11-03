شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليقترب من المقاومة المحورية 1.3000، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3265، بينما ننتظر استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للجلسات القادمة والذي يستهدف مستويات 1.2845 ثم 1.2705 كمحطات رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2830 والمقاومة 1.3040
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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