شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً ليخترق مقاومة القناة اللحظية الهابطة ويتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1.1720، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستويات 1.1720 و1.1765، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1540.

يجب الانتباه إلى أهمية الحذر أثناء تداولات اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق تداولات قوية ومختلطة بتأثير بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويفضّل انتظار استقرار الأسواق والتأكد من الاتجاهات التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1540 والمقاومة 1.1720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط