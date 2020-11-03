شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار تتكبد خسائر بـ 23.5 مليون بالربع الثالث لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة طيبة للاستثمار، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 23.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 67.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 17.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 67.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة الى تكوين مخصص اضافي لمواجهة الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة، كما تبع انخفاض الإيرادات انخفاضاً في التكاليف التشغيلية والمصاريف البيعية والتسويقية.

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وتراجعت الإيرادات إلى 61.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 137.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 106.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 249.4 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 228 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 130.4 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 80.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.