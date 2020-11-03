شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: طرح 17محلاً تجارياً وصيدليتين و 19 وحدة إدارية للبيع بالمزاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم طرح 17 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (14م2 : 100م2)، وكذا طرح 19 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى.
وأوضح المهندس عادل النجار أن تم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدلية و 17 وحدة إدارية بعمارات الإسكان الاجتماعى بقطاع (ج) بمنطقة الـ800فدان، وذلك للبيع فى 3 جلسات للمزاد العلني.
وأشار رئيس جهاز "6 أكتوبر الجديدة"، إلى أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين بعمارة 83 بمشروع سكن مصر بالمدينة، وذلك للبيع فى جلسة للمزاد العلنى.
وقال المهندس عادل النجار: يأتى ذلك فى إطار تلبية احتياجات سكان المدينة، وكذا توفير فرص العمل والاستثمار بها، مؤكداً أن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهداً فى تنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة، لا سيما المشروعات السكنية.
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