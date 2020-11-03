شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارة التخطيط يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بخطة جامعة المنيا لعام 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد: الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة متابعة إنشاء وتجهيز مستشفى الكبد بتكلفة 220 مليون جنيه، ومبنى الاستقبال والطوارئ بتكلفة 70 مليون جنيه تفقد إنشاء مبنى ثلاثي الأجنحة بالمستشفى الجامعي بتكلفة 185 مليون جنيه ومبنى ملحق العمليات بتكلفة 170 مليون جنيه من المستهدف الانتهاء من المشروعين في أوائل 2021 من المستهدف الانتهاء من المشروعين في أوائل 2021

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعة المنيا؛ بعد انتهاء جولته بسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وتفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإنشاءات والتجهيزات بعدد من مستشفيات جامعة المنيا؛ فى إطار جولته بالجامعة.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

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وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي 20/2021 تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن والتى يتمثل أهمها فى قطاعي الصحة والتعليم.

وخلال الزيارة التقى وفد الوزارة؛ الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، وخلال اللقاء تم الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للجامعة بخطة 20/2021، وكذا احتياجات الجامعة فى الفترات القادمة فيما يتعلق بمقترح خطة الجامعة للعام المالى القادم 2021/2022.

وقام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة إنشاء وتجهيز مستشفى الكبد بالجامعة بتكلفة 220 مليون جنيه، وكذلك متابعة إنشاء وتجهيز مبنى الاستقبال والطوارئ بتكلفة 70 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من المشروعين ويقوما حاليًا باستقبال المرضى وتقديم الخدمة العلاجية لهم.

كما شملت الزيارة تفقد ومتابعة إنشاء مبنى ثلاثي الأجنحة بالمستشفى الجامعي بتكلفة 185 مليون جنيه؛ ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من الإنشاء والتشطيب بالمبنى في أوائل 2021، وكذلك تم متابعة إنشاء مبنى ملحق العمليات بالمستشفى الجامعي الجديد بتكلفة 170 مليون جنيه ومن المستهدف أيضًا أن يتم الانتهاء من المشروع في أوائل 2021.