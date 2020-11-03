شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد: أنشأنا 301 مصنع باستثمارات 14 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اللواء علاء المالكي رئيس المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، عرض تقديمي عن المنطقة، قائلاً إن المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد، تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 542 لسنة 1994 بمساحة 790 فدان، وتم الترفيق على نفقة المحافظة، وتقسم إلى مناطق بإجمالي المصانع المنتجة 301 مصنع وتحت الإنشاء 89 مصنع باستثمارات 14.136 مليار جنيه، برأس مال 3.8 مليار جنيه، يعمل بها 22.661 ألف عامل، وتتوزع بين 69 مصنع ملابس، 69 مصنع صناعات معدنية، 19 مصنع منسوجات، 19 مصنع صناعات غذائية، 18 مصنع صناعات كيماوية، 18 مصنع صناعات كهربائية، 12 مصنع صناعات متنوعة، 10 صناعات خشبية، 6 مصانع رخام.

وجاء ذلك خلال لقاء إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بمدينة بورسعيد، والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر محافظة بورسعيد.

وأضاف "المالكي"، أن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تضم 11 مصنع عملاق بتكاليف استثمارية 8.4 مليار برأس مال 2.3 مليار بعدد عمال 7723 عامل، منها مصنع كابسي للدهانات، سيمنار، بورسعيد الوطنية للصلب، متابعاً وفي يوليو عام 2016 تم توقيع إنشاء عدد 15 مصنع منها مصنع بيراميدز بتكلفة استثمارية 3 مليارات برأس مال 100 مليون بعدد عمال 580 عامل ويصدر لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، والمصنع الثاني البورسعيدية للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه برأس مال 100 مليون جنيه ويصدر لمدغشقر وموريتانيا وكينيا، ومصنع بورسعيد للأسماك بتكلفة استثمرية 400 مليون جنيه برأس مال 5 ملايين جنيه ويصدر لأوروبا وشرق آسيا وأفريقيا.

واستطرد كما تضم مصنع بورسعيد للصناعات الكهربائية باستثمارات 700 مليون جنيه برأس مال 500 مليون جنيه ويصدر لدول أفريقية وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، مصنع أواني الطهي وتم افتتاحه في ديسمبر بتملفة استثمارية 200 مليون جنيه برأس مال 50 مليون جنيه ويصدر لأفريقيا وشرق آسا وأوروبا.

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وأشار "المالكي"، كما تضم المنطقة الصناعية ببورسعيد 178 مصنع مشروعات متوسطة بتكلفة استثمارية 5.4 مليار جنيه برأس مال 1.4 مليار جنيه ويعمل بها 13.5 ألف عامل، ومن ضمنها مشروع الحسن والحسين وكراوية لمواد البناء وريادة للصناعات الغذائية، وبورسعيد للمشروعات الغذائية، وتضم أيضاً مشروعات للشباب بها 112 مصنع بتكلفة استثمارية 316 مليون جنيه ورأس مال 38.9 مليون جنيه وعدد عمال 1347 عامل.

كما عرض أحمد موسى رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، استثمارات الجهاز خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء عدة قرى سياحية منها قرية الكروان، فندق أراكان فندق سياحي بفئة 4 نجوم، قرية الكناري، قرية جنة النورس، قرية الفيروز، قرية الياقوت، قرية المرجان، كما تم إنشاء المركز الثقافي، ومول جديد، علاوة على شراء 54 مصنع بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بتكليف الرئيس السيسي وتم تخصيصهم للشباب، وتم تشغيل 30 مصنع منها، مشيراً إلى أن الجهاز يطرح 16 ألف متر مربع منطقة استثمارية أمام رجال الأعمال.

يذكر أن اللقاء بدأ بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيديو بعنوان "بورسعيد تستحق"، يحكي الإنجازات التي تمت بالمحافظة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزها مشروع حقل ظهر وميناء شرق بورسعيد وما تحتويه من منطقة صناعية ومزارع سمكية، علاوة على إنشاء أنفاق بورسعيد، ومنطقة صناعية بجنوب بورسعيد والتي تضم عدة مصانع متقدمة منها مصنع لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية، وجاري افتتاح 5 مصانع باستثمارات 4.5 مليار جنيه وهي مصانع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام وتعبئة وتصنيع الأسماك-يضاهي كبرى المصانع العالمية بطاقة 100 طن يومياً تصدر للأسواق المحلية والأوروبية- مصنع لأواني الطهي باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية.

كما عرض المشروع الإنجازات التي تمت بمحافظة بورسعيد بقطاعي الإسكان، حيث تم إنشاء 450 ألف وحدة سكنية أدت إلى القضاء على العشوائيات بالإضافة إلى إنشاء أسواق تجارية متطورة، وبقطاع الصحة حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، علاوة على إنشاء مشروعات بقطاعي التعليم والسياحة مثل إنشاء مدرسة يابانية ومدينة سياحية متكاملة باستثمارات 3.5 مليار جنيه ومنتجع سياحي متكامل يضم مناطق سكنية فاخرة ومناطق تجارية وأول فندق 5 نجوم بالمحافظة.