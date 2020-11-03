شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعية: فتح تصدير الموالح لليابان لأول مرة بعد مفاوضات 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على عيسى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن السلطات فى اليابان وافقت اليوم على فتح باب استيراد الموالح المصرية إليها وذلك بعد مباحثات إمتدت الى حوالى15 عاما، موضحا أن ذلك مجهودا مشتركا بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية و وزارة الزراعة المصرية ممثلة أساسا فى الحجر الزراعى ومعها إدارة العلاقات الخارجية.

وأضاف عيسى اليوم، أن هناك تحركات كبيرة حدثت فى الفترة الأخيرة من معالى الوزير السيد القصير الذي تابع وشارك فى إنهاء الموضوع بمساعدة وزارة الخارجية والسفارة المصرية والمكتب التجارى فى طوكيو، وقال نرجو أن يشجع هذا دولا أخرى على فتح أسواقها.

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وبلغ إجمالي صادرات مصر من الموالح وفقا لبيانات وزارة الزراعة مليون و393 ألف 867 طن، منذ بدء موسم الصادرات وحتى26 من شهر أغسطس الجارى، وهناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .

وقالت الوزارة إن هناك منافذ وأسواق جديدة للبرتقال المصري الذى يغزو كل أسواق العالم، وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، كما أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا .

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.