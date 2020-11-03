شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد يتراوح بين 9700-10200 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في السوق المحلى حسبنا أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة إن أسعار الحديد تشهد استقرارا منذ بداية الشهر، حيث سجلت 9500 - 10000جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها للطن .

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الاسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم أرض المصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، مضيفا أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

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وشدد الزيني على أن إنتاج المصانع المصرية من الأسمنت يكفي للسوق المحلى خاصة في ظل توقف البناء في المحافظات بناء على قرار الحكومة وأن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية.