شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل رغم تراجع أرباح "أرامكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 2.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8023.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.35% خاسراً 928.21 نقطة ليصل إلى مستوى 16417.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.4 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.96%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأستاسية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.13%.

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وقفز 68 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.89%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 7.04%، فيما تراجع 120 سهماً على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 5.55%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 5.49%، ثم سهم "مهارة" بنسبة 3.42%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 195.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 548.9 مليار ريال مقابل 822.14 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 33.24%، وسحلت الشركة صافي ربح بلغ 131.31 مليار ريال مقابل 255.71 مليار ريال بنسبة انخفاض 48.648%.